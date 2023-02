După meci, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, a vorbit despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că, având în vedere zăpada care s-a așternut pe suprafața terenului, strategia a trebuit să fie puțin modificată.

Măldărășanu încă nu și-a luat gândul de la depunctare: „Dacă decizia va fi una negativă, atunci vom face asta”

De asemenea, tehnicianul a vorbit și despre depunctare, precizând faptul că, în cazul în care Hermannstadt va rămâne cu punctele în minus, atunci va încerca să lupte în continuare alături de băieții săi pentru un loc mai bun în Superligă.

„Tindem la mai mult. Cu siguranță și noi și Piteștiul ne-am dorit trei puncte. Eu sunt pozitiv, în contextul dat, mă refer la zăpadă, este un punct bun. Consider că fiind un prim punct în acest an, îl luăm ca pe un lucru pozitiv. S-au încăpățânat de multe ori să paseze pe acel teren. Am spus-o de la început, nu ne așteptam să vină zăpada, dar ne așteptam ca terenul să fie moale și trebuie să ne adaptăm. Te adaptezi, joci o minge lungă, nu trebuie să ne fie rușine, dar și pe zăpadă încercau să construiască. Emoțiile au fost foarte mari pentru că oricând putea greși cineva.

Când apar anumite faze care nu sunt finalizate nu le analizăm. Apare o astfel de fază, normal că o vom analiza și ne gândim că cineva putea să îl oprească, să facă un fault tactic, dar e greu, acum suntem la cald. Vom analiza acest meci, dar așa este când încerci să te duci peste ei să joci și la prima fază e gol. Îmi felicit băieții, ca determinare nu am ce să le reproșez, atitudine, efort fantastic. Este al treilea meci, oricare meci este greu. Cred cu convingere că este un lucru pozitiv. Vreau să consider că e un rezultat pozitiv. Așteptăm cu nerăbdare acea decizie, pentru că indiferent care va fi ea, știm de unde o vom lua. Ne dorim ca săptămâna următoare să se ia o decizie. Avem încredere că sentința va fi una pozitivă pentru noi.

Emoții vor fi. Ne dorim și ne batem până la capăt. Ne doream cu ardoare să ajungem sus pentru a ne atinge obiectivul, menținerea. Pe noi ne macină această stagnare, această așteptare. Dacă decizia va fi una negativă, știm unde suntem, strângem rândurile și mergem mai departe. Nu avem ce face, ne luptăm, avem echipă bună”, a spus Marius Măldărășanu după meci.

FC Hermannstadt - FC Argeș 1-1

Arnold Garita a deschis scorul în minutul 17, iar Daniel George Paraschiv a restabilit egalitatea dintr-o lovitură de la 11 metri cu două minute înainte de fluierul final al primei părți, în minutul 45+3.

În repriza secundă, ambele echipe au încercat să-și croiască ocazii la poartă, pe o ninsoare de vis la Sibiu, însă tabela a rămas nemodificată până la fluierul final al arbitrulu Andrei Antonie.