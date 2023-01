„El a fost omul cheie! Lipsă de inspirație în fața porții!” Concluziile lui Marius Măldărășanu după înfrângerea cu Universitatea Craiova 

Sibienii au ajuns la două înfrângeri consecutive în campionat și în acest an. După ce au pierdut cu FCSB în primul meci al anului, scor 0-1, jucătorii lui Marius Măldărășanu au cedat și pe „Ion Oblemenco”, la primul meci al lui Eugen Neagoe în care a putut să stea pe banca tehnică.

Ce a spus Marius Măldărășanu după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Marius Măldărășanu a vorbit la finalul partidei, vizibil nemulțumit de înfrângerea suferită.

„Prima repriză, din punct de vedere defensiv, am fost aproape perfecți, a apărut ocazia în minutul 48, după o fază fixă. Din păcate, foarte puțin ofensiv, când nu pui probleme e normal să stai sub presiune. Am făcut aceleași greșeli ca la meciul trecut, multe mingi pierdute, pierzând posesia efortul e mare.

După pauză, jucător de execuție, Ivan, știam că e periculos. Am încercat să jucăm, am avut câteva situații, cred că omul cheie a fost Butean, la el a fost cheia, dar nu a reușit să desfacă lacătul, a avut o lipsă de inspirație în fața porții, până la urmă nu e el jucătorul care trebuie să înscrie, dar putea să o facă.

Îmi doresc mai mult, sunt sigur că și ei, erau dezamăgiți, cu capetele plecate, trebuie să câștigăm meciurile de acasă și meciurile următoare. Va mai veni mâine un mijlocaș, un jucător străin, am discutat și de un fundaș central dar până la urmă a căzut. Suferim și la nivel de lot, avem probleme, ăștia suntem, aceiași am fost și în tur. Se vede rău și din cauza punctelor pe care nu le avem în clasament, dacă le aveam arăta bine.

Nu vreau să dau în jucători, cred că cei din prima repriză au fost puțin sub nivelul celorlalți, cei care intră își fac treaba. Cred că am fost neinspirat că l-am ținut pe Biceanu pe bancă.

Trecem peste, trebuie să câștigăm meciurile cu echipele care sunt sub noi. Paraschiv nu e jucător care să dispere după gol, își dorește, ca orice atacant, el trebuie să facă exact ce face pentru echipă, nu a avut situații de a marca, a creat situații pentru coechipieri”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului.

În urma rezultatului, FC Hermannstadt se află pe locul 10 în clasament, având 24 de puncte după depunctarea primită de la FRF în care i s-au scăzut 9 puncte. În etapa următoare, sibienii joacă pe teren propriu cu FC Argeș.