Clujenii, in frunte cu primarul Emil Boc, asteapta de 7 ani ca Universitatea sa revina in prima liga. Boc vrea sa stea in galerie la meciul decisiv din Stefan cel Mare. U Cluj va avea 1000 de fani.

”Este dorința mea să fiu acolo alături de băieți pentru a-i susține în infernul de pe Dinamo. Cei mai buni să câștige, cei mai buni să meargă în Divizia A, de aceea cred, domnule Iorgulescu, mai ușor cu pianul pe scări, pentr că e nevoie de echilibru”, a spus Emil Boc.

Dupa Bucuresti si Craiova, si Clujul ar putea avea doua echipe in Liga 1. Universitatea Cluj ar putea juca din nou împotriva rivalei CFR Cluj.

Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

Adrian Mihalcea își anunță prezența pe stadion: ”Așa îmi spune inima și voi fi acolo”

Și multe dintre fostele glorii ale clubului și-au anunțat prezența la meciul de duminică. Adrian Mihalcea a spus că va fi prezent pe stadion pentru a-i susține pe băieții lui Dusan Uhrin.

„Cu siguranță voi fi fanul echipei din Ștefan cel Mare. Întotdeauna am fost și o să rămân. Nu am mai fost pe stadion la un meci al echipei Dinamo de când am fost dat afară. Eh, duminică voi fi pe stadion. Așa cred, așa îmi spune inima și voi fi acolo. Îmi doresc enorm să rămână în prima ligă.

Cred că pot întoarce rezultatul. Dacă eu am reușit cu Slobozia să nu pierd cu U Cluj, cred că cu puțină determină și mai multe concetrare băieții ăștia de la Dinamo pot întoarce rezultatul”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.