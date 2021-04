Mai rapid decat Mbappe si Davies! Pustiul-senzatie din Liga 1 care se bate cu uriasii din fotbal! Cifrele sale vor ajunge in toata presa 

Un fotbalist din Liga 1 a reusit sa fie mai rapid decat Kylian Mbappe si Alphonso Davies.

Stefan Vladoiu (22 ani) este una dintre revelatiile sezonului, prestatiile sale din tricoul Universitatii Craiova fiind laudate de oameni importanti din fotbal.

Tanarul jucator a impresionat si in meciul cu FCSB, incheiat 0-0, iar raportele arata ca se poate compara cu nume mari din fotbal, precum Kylian Mbappe si Alphonso Davies, pustiul-minune al lui Bayern Munchen.

Conform datelor colectate dupa meciul cu ros-albastrii, Vladoiu a atins in timpul meciului o viteza de 36.69 km/h, depasindu-i astfel pe Mbappe si Davies, doi dintre cei mai rapizi jucatori de fotbal din lume.

Campionul mondial cu Franta a reusit in 2020 sa atinga o viteza de 36 km/h, in timp ce 'revelatia' Davies, numit cel mai rapid jucator din Bundesliga, a atins viteza-record din Germania de 36.51 km/h in meciul cu Werder Bremen din 16 iunie 2020.

In acest sezon, Vladoiu a jucat 24 de meciuri in tricoul Craiovei si a reusit sa ofere si doua pase de gol. Tanarul jucator este cotat la 800 000 de euro, conform Transfermarkt.