Rapid a facut primul pas spre promovarea in Liga 1! Golul lui Balan le-a adus prima victorie in playoff giulestenilor, care au urcat pe primul loc in Liga 2!

Rapid a invins in deplasare pe Csikszereda cu 1-0 in primul meci din playoff-ul Ligii 2.

Adrian Balan a adus cele trei puncte echipei antrenate de Mihai Iosif prin golul marcat in minutul 15. Cu aceasta victorie, Rapidul a urcat pana pe primul loc in playoff-ul de promovare in Liga 1, avand 36 de puncte, la fel ca FC U Craiova.

Clasamentul este insa extrem de echilibrat, intre Rapid si locul 6, ocupat chiar de Csikszereda, fiind doar 4 puncte diferenta cand au mai ramas de jucat nu mai putin de 9 meciuri.

Etapa urmatoare Rapidul va juca pe teren propriu cu Dunarea Calarasi, duminica, 11 aprilie, de la ora 19:00.