EXCLUSIV | "Am ajuns ca in Grecia. Acolo se puneau bombe sub masinile arbitrilor!" Cum comenteaza Avram greselile de arbitraj din Liga 1 

Marcel Birsan a fost amenintat de suporterii lui Dinamo dupa cele doua eliminari pe care le-a facut in prima repriza a meciului cu CFR Cluj.

Marius Avram a comentat situatia din Liga 1 dupa meciul de la Cluj, in urma caruia ambele echipe au criticat arbitrajul.

Fostul central a vorbit despre ceea ce se intampla in Romania, spunand ca din punctul sau de vedere s-a depasit o limita importanta, in conditiile in care arbitrii au ajuns sa fie amenintati dupa meciurile pe care le conduc.

"In acest moment nu mai vorbim despre greseli de arbitraj, nu mai vorbim despre sport. S-a depasit o linie rosie si din acest moment lucrurile au luat o intr-o directie total gresita. Sa spunem ca, in ultima vreme, greselile de arbitraj in campionatul nostru au atins un nivel fara precedent... S-a ajuns de la violenta fizica la amenintarea familiei arbitrilor, la faptul ca, in fata casei, arbitrii au masini de politie sau plangeri penale in urma amenintarilor primite...

Cred ca cei de la CCA trebuie sa aiba o interventie prompta in sustinerea arbitrului si toate autoritatile trebuie sa manifeste toleranta 0 pentru astfel de manifestari pana nu este prea tarziu.

Ca sa ne permitem o gluma amara in situatia asta, iata ca dupa 7 ani in care avem un presedinte grec am ajuns sa vorbim despre situatii pe care le-am vazut numai in Grecia, in care sunt amenintati arbitrii. Acolo, in Grecia, se puneau bombe sub masinile arbitrilor, le erau amenintate casele si uite ca ajungem si noi in aceeasi situatie", a declarat Marius Avram pentru www.sport.ro.