Fotbalistul român Claudiu Bumba a marcat un gol pentru ETO Gyor, victorioasă cu 3-1 pe teren propriu în faţa formaţiei Diosgyor VTK, sâmbătă seara, în etapa a 10-a a primei ligi maghiare de fotbal.
Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Gera (13), dar algerianul Nadir Benbouali a restabilit egalitatea (29).
Paul Anton cu pasa decisivă, Claudiu Bumba cu golul spectaculos
Bumba a a adus gazdele în avantaj înainte de pauză (43), din pasa altui fost internaţional român, Paul Anton.
”Bumba bomba”, a titrat pagina oficială de Facebook a clubului ETO FC: