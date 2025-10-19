VIDEO Patru fotbaliști români se luptă pentru titlu în Ungaria! Gol ”bombă” cu călcâiul pentru un tricolor

Patru fotbaliști rom&acirc;ni se luptă pentru titlu &icirc;n Ungaria! Gol &rdquo;bombă&rdquo; cu călc&acirc;iul pentru un tricolor Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gyor a câștigat în ultima etapă, unul dintre goluri fiind marcate de fostul internațional Claudiu Bumba.

TAGS:
Paul AntonDeian Boldorclaudiu bumbaStefan VladoiuEto Gyor
Din articol

Fotbalistul român Claudiu Bumba a marcat un gol pentru ETO Gyor, victorioasă cu 3-1 pe teren propriu în faţa formaţiei Diosgyor VTK, sâmbătă seara, în etapa a 10-a a primei ligi maghiare de fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Gera (13), dar algerianul Nadir Benbouali a restabilit egalitatea (29). 

Paul Anton cu pasa decisivă, Claudiu Bumba cu golul spectaculos

Bumba a a adus gazdele în avantaj înainte de pauză (43), din pasa altui fost internaţional român, Paul Anton

”Bumba bomba”, a titrat pagina oficială de Facebook a clubului ETO FC:

Scorul final a fost stabilit de autogolul lui Csaba Szatmari (74).

Fostul internațional Claudiu Bumba, care a jucat 89 de minute, a reuşit primul său gol în acest campionat, în opt partide.

Paul Anton a fost integralist la Gyor, ca şi fundaşul Deian Boldor

Un alt fundaş român, Ştefan Vlădoiu, a rămas pe banca de rezerve la învingători.

În clasament, Paksi FC se află pe primul loc, cu 20 de puncte (10 jocuri), urmată de MTK Budapesta, 16 p (10 j), Gyor, 16 p (9 j), scrie Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din naționala Irlandei răsp&acirc;ndește teroarea pe gazon &icirc;n cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol &icirc;ntr-un sfert de oră
Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră
ULTIMELE STIRI
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Oaspeții &icirc;ncep meciul &icirc;n forță
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Oaspeții încep meciul în forță
Atacantul dispărut din naționala Rom&acirc;niei a ajuns &icirc;n Slovacia!
Atacantul dispărut din naționala României a ajuns în Slovacia!
Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat &icirc;n ziua derby-ului Dinamo - Rapid
Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat în ziua derby-ului Dinamo - Rapid
UTA - Oțelul Galați 0-1: dezastru pentru arădeni pe finalul primei reprize!
UTA - Oțelul Galați 0-1: dezastru pentru arădeni pe finalul primei reprize!
Răzvan Lucescu, stăp&acirc;nul derby-urilor cu AEK! A ajuns la meciul 30 contra rivalei și are un bilanț formidabil
Răzvan Lucescu, "stăpânul" derby-urilor cu AEK! A ajuns la meciul 30 contra rivalei și are un bilanț formidabil
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A



Recomandarile redactiei
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Oaspeții &icirc;ncep meciul &icirc;n forță
Liverpool - Manchester United 0-1! Derby-ul etapei se vede EXCLUSIV pe VOYO. Oaspeții încep meciul în forță
Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat &icirc;n ziua derby-ului Dinamo - Rapid
Ce dramă pentru Șucu! Genoa l-a exasperat în ziua derby-ului Dinamo - Rapid
FCSB, păzea! Bologna e pe val și dă golgheterul din Serie A!
FCSB, păzea! Bologna e pe val și dă golgheterul din Serie A!
&bdquo;Reghe&ldquo; a primit cea mai proastă veste posibilă: &bdquo;Interzis!&ldquo;
„Reghe“ a primit cea mai proastă veste posibilă: „Interzis!“
UTA - Oțelul Galați 0-1: dezastru pentru arădeni pe finalul primei reprize!
UTA - Oțelul Galați 0-1: dezastru pentru arădeni pe finalul primei reprize!
Alte subiecte de interes
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri &icirc;n primele două etape pentru liderul campionatului
Start perfect pentru Claudiu Bumba! Trei goluri în primele două etape pentru liderul campionatului
Paul Anton, strigăt de nemulțumire după ce UTA a fost eliminată din Cupa Rom&acirc;niei. Ce l-a deranjat și ce zice despre Rednic
Paul Anton, strigăt de nemulțumire după ce UTA a fost eliminată din Cupa României. Ce l-a deranjat și ce zice despre Rednic
Un rom&acirc;n de națională a &icirc;nscris &icirc;n Ungaria! Este căpitanul echipei
Un român de națională a înscris în Ungaria! Este căpitanul echipei
Echipa rom&acirc;nilor din Ungaria, cu un pas &icirc;n grupa unică Conference League! Notele primite de tricolori
Echipa românilor din Ungaria, cu un pas în grupa unică Conference League! Notele primite de "tricolori"
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct &icirc;n derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, Van Damme cu Spartacus! Roșu direct în derby după o lovitură cu piciorul asupra adversarului căzut
Claudiu Bumba, sezon de vis &icirc;n Europa! E lider &icirc;n clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și &icirc;mparte vestiarul cu 4 rom&acirc;ni&nbsp;
Claudiu Bumba, sezon de vis în Europa! E lider în clasamentul golgheterilor, echipa e pe locul 1 și împarte vestiarul cu 4 români 
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!