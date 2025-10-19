Bumba a a adus gazdele în avantaj înainte de pauză (43), din pasa altui fost internaţional român, Paul Anton .

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Gera (13), dar algerianul Nadir Benbouali a restabilit egalitatea (29).

Fotbalistul român Claudiu Bumba a marcat un gol pentru ETO Gyor, victorioasă cu 3-1 pe teren propriu în faţa formaţiei Diosgyor VTK, sâmbătă seara, în etapa a 10-a a primei ligi maghiare de fotbal.

Scorul final a fost stabilit de autogolul lui Csaba Szatmari (74).

Fostul internațional Claudiu Bumba, care a jucat 89 de minute, a reuşit primul său gol în acest campionat, în opt partide.

Paul Anton a fost integralist la Gyor, ca şi fundaşul Deian Boldor.

Un alt fundaş român, Ştefan Vlădoiu, a rămas pe banca de rezerve la învingători.

În clasament, Paksi FC se află pe primul loc, cu 20 de puncte (10 jocuri), urmată de MTK Budapesta, 16 p (10 j), Gyor, 16 p (9 j), scrie Agerpres.

