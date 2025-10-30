Fundaşul român Deian Boldor a marcat un gol pentru formaţia Gyor ETO FC, calificată în optimile de finală ale Cupei Ungariei la fotbal, după ce a surclasat echipa de eşalon inferior Pilisi LK cu 9-0 (6-0), miercuri seara, pe teren propriu.

Boldor, fost internațional de tineret, a marcat ultimul gol al partidei (67), după ce fusese introdus pe teren în același minut 67, el primind şi un cartonaş galben (84).

Pentru Gyor au mai înscris Nfansu Njie (dublă), Oleksandr Pişciur (dublă), Jovan Zivkovic (dublă), Marcell Huszar (din penalty) şi Alexander Abrahamsson.

