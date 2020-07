"Da, am luat o suma de bani de la el!" Oficialul clujenilor recunoaste ca are o datorie de 130.000 de euro catre Marius Avram, care va fi la centru in partida CFR - Botosani

UPDATE 14:35: Miklos Nagy recunoaste ca are o datorie fata de Marius Avram.

Miklos Nagy a oferit prima reactie dupa ce Gazeta a dezvaluit ca acesta are o datorie de 130.000 de euro la Marius Avram. Suma a fost imprumutata pe vremea in care oficialul CFR-ului era inca arbitru. Marius Avram va arbitra in aceasta seara meciul CFR Cluj - Botosani.

"Da, este adevarat, am luat o suma de bani de la el. In primul rand, eu sunt la echipa a doua a CFR-ului. De 3 luni nici n-am mai avut ce sa lucram, iar de o luna nici n-am mai ajuns la club. De fapt, eu nici nu am contract cu prima echipa. Deci nu poate fi nicio incompatibilitate.

Inca ceva, acest imprumut s-a produs atunci cand eu inca eram in arbitraj, eram coleg cu Marius Avram, cu care am si o relatie foarte buna.

Am demarat atunci, in 2017, un proiect mare, constructia unui bloc. E o afacere de 1.8 - 2 milioane de euro. Dar totul s-a facut la vedere, se pot vedea extrasele de cont, cand mi-a virat banii, fiindca am lucrat doar prin banca.

Cine il cunoaste pe Miklos Nagy nu ar gandi asa. Eu am fost toata viata mea un om integru, onest, corect si asa voi ramane. De cand sunt la CFr, am evitat pana si sa merg sa salut arbitrii, totul ca sa nu se interpreteze. In plus, Marius Avram e in aceeasi situatie, a planat asupra lui vreun semn de intrebare? Niciodata! A fost deasupra tuturor suspiciunilor, deci nu are rost o asemenea discutie.

Inca nu i-am returnat banii lui Marius Avram fiindca proiectul a fost intarziat de aparitia pandemiei, dar suntem in linie dreapta acum. Asteptam extrasele de carte funciara, iar cand voi finaliza proiectul, ii voi da banii inapoi", a spus Miklos Nagy pentru Gazeta.

CFR Cluj joaca astazi primul meci dupa ce mai multi jucatori au fost infectati cu noul coronavirus, iar echipa lui Dan Petrescu continua sa lupte la titlu.

Echipa din Gruia primeste vizita Botosaniului, iar 'centralul' partidei va fi Marius Avram. Potrivit Gazetei, Avram are de primit 130.000 de euro de la un oficial al clujenilor. Arbitrul l-a imprumutat in trecut pe Miklos Nagy, fost asistent fifa si coleg de brigada cu Marius Avram, iar din aceasta cauza 'centralul' partidei de azi ar fi fost declarat incompatibil, mai informeaza sursa citata.

Miklos Nagy este un bun prieten al lui Nelutu Varga, patronul CFR-ului, care i-a oferit functia de team manager la echipa a doua a clubului.

Kyros Vassaras, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost informat in scris de catre Marius Avram despre situatia respectiva, insa delegarea la partida din aceasta seara a ramas valabila, mai anunta Gazeta.

Avram a detaliat chiar si motivul pentru care l-a imprumutat pe oficialul celor de la CFR Cluj: "Nagy dorea sa inceapa o mare afacere in constructii, in Cluj, iar Avram junior, cu care nu era doar coleg, ci si amic, i-a oferit 130.000 de euro. Momentul in care s-a produs acest lucru: mai 2017, cu doar o luna inainte ca Nagyu sa intre oficial in conducerea CFR-ului", noteaza Gazeta.

