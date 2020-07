CFR Cluj - Botosani, LIVE TEXT, de la 21:30 | Primul meci al clujenilor dupa focarul de Covid-19 de la club! Campioana are nevoie de VICTORIE pentru a mai spera la TITLU

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Botosani pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro.

CFR Cluj va juca prima partida dupa ce clubul a fost lovit de un focar de Covid-19. Nu mai putin de 26 de persoane din cadrul clubului au fost pozitive, iar ulterior numarul acestora a scazut pana la doar cateva cazuri. In acest moment singurii jucatori pozitivi sunt Paun, Djokovic, Traore, Manea si Sandomierski.

Cu toate acestea, DSP Cluj si-a dat acordul ca meciul din aceasta seara sa se dispute.

Echipa lui Dan Petrescu este pe locul 2 in playoff, cu 40 de puncte, la 4 puncte in spatele liderului Craiova. Clujenii au si un meci mai putin disputat, dupa ce duelul cu FCSB din etapa trecuta a fost amanat din cauza cazurilor de Covid-19.

De partea cealalta, Botosani are 29 de puncte si este pe penultima pozitie in clasament. Moldovenii se lupta pentru locul 3 cu FCSB si Astra. Ros-albastrii au 2 puncte peste Botosani, in timp ce echipa din Giurgiu este la 4 puncte distanta.

In turul playoff-ului, CFR Cluj a batut la Botosani cu 2-0.

"Inteleg ca se va juca pentru ca aceasta ancheta epidemiologica a fost facuta si lucrurile sunt in zona desfasurarii meciului. Eu inca lupt cu locul in clasament, ma gandesc la mai mult. E un meci greu, CFR joaca pentru titlu. M-as bucura sa ii incurc pentru ca as mai lua niste puncte si m-as bate cu adversara mea FCSB si cu Astra, de ce nu?

E greu sa spunem ca avem avantaj, daca mergem pe varianta asta si ne relaxam, vom pierde. E o situatie dificila la ei, dar nu e imposibil sa joace 3 meciuri in 7 zile si sa castige tot. CFR e o echipa foarte buna, a demonstrat-o in cupele europene. Asta nu inseamna ca eu ma duc acolo sa fac un act de prezenta, joc, vreau sa arat ca sunt echipa de cupele europene. Vreau sa arat ca fotbalul din Botosani trebuie respectat", a declarat Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis - Susici, Vinicius, Burca, Camora - Chipciu, Bordeianu, Fica - Deac, Rondon, Costache

Antrenor: Dan Petrescu

Botosani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - Rodriguez, Papa - Askovski, Carlone, Keyta - Dugandzici

Antrenor: Marius Croitoru

Clasamentul din playoff-ul Ligii 1