Jucatorul dorit de Becali la FCSB a ajuns in Arabia Saudita! Afacere de 600.000 de euro

Ibrahima Tandia (25 ani) s-a inteles cu Al-Hazem.

Dorit cu insistenta de FCSB si Craiova, Ibrahima Tandia va ajunge sub comanda lui Daniel Isaila la Al-Hazem, anunta Digi.

Sepsi va lua 600 de mii de euro in schimbul jucatorului, iar Tandia va avea un salariu de 400.000 de euro pe an. A semnat pe un sezon, cu posibilitatea de prelungire automata, pentru inca un an.

L-au vrut FCSB si Craiova



FCSB l-a vrut pe Tandia, dar pe fir a intrat si Craiova care l-a dorit cu insistenta. Noul antrenor al celor de la Dinamo, Eugen Neagoe, aflat atunci la Craiova, s-a opus mutarii.

Jucatorul dorit de cele doua echipe a declarat ca in momentul cand era in Franta, auzise doar de FCSB.

"Cind eram in Franta auzisem numai de Steaua, nu stiam nimic de Craiova, dar cind am venit aici am vazut ca e un club mare cu suporteri tari, cu un stadion frumos. Am ramas impresionat de Craiova", a recunoscut malianul.

"Ibrahima Tandia va pleca de la noi în proporție de 99 la sută. În iarnă am avut câteva oferte bune, dar am preferat să îi dăm continuitate. Acum, lucrurile sunt clare, iar în această vară vom ține cont de toate propunerile pe care le vom primi pentru el. Există interes din Liga 1 Betano, dar nu e obligatoriu să îl cedăm în România”, a declarat Bokor in urma cu o luna.

900.000 de euro este cota lui Tandia potrivit transfermarkt si a marcat 10 goluri in 24 de aparitii pentru Sepsi in sezonul trecut.