Becali poate da marea lovitura! FCSB vrea un titular din nationala lui Radoi: un milion de euro, oferta pregatita

FCSB poate aduce un jucator de baza din nationala lui Mirel Radoi.

Gigi Becali insista pentru aducerea lui Florin Stefan de la Sepsi, iar patronul FCSB este pregatit sa ofere un milion de euro pentru transferul tanarului fundas.

Janos Bokor, managerul celor de la Sepsi, nu se va opune mutarii lui Stefan, dar asteapta o oferta clara de la FCSB.



"El mai are doi ani de contract cu noi. Nu are clauza de reziliere, dar noi suntem dispusi la negocieri. Noi nu am primit inca nimic oficial. Am avut cateva telefoane primite pentru Stefan si ne-au intrebat daca suntem dispusi la discutii, dar am zis sa se termine acest campionat european. E momentul si pentru el sa faca pasul la o echipa mai mare. Exista posibilitatea ca el sa plece si la FCSB, daca dansii sunt interesati. Pana acum nu avem nicio oferta concreta", a declarat Janos Bokor pentru DigiSport.