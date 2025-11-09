Un scenariu improbabil s-a petrecut sâmbătă seara, în etapa a 8-a a campionatului din Maroc: propulsat în poarta echipei Union Touarga Sport după eliminarea succesivă a portarului titular şi a rezervei sale, fundaşul Youssef Kajai a apărat un penalty în prelungiri împotriva echipei Renaissance Zemamra, care a marcat totuşi golul victoriei câteva minute mai târziu (2-1).
Partida, în care s-au acordat opt cartonaşe galbene şi au fost anulate două goluri, a fost marcată de eliminari în echipa Union Tourga, cartonaşe roşii primind fundaşul Hamza Regragui (65), portarul Abderrahmane El Houasli (69) şi rezerva sa Reda Asmama (88).
Aşadar, un jucător de câmp, în acest caz fundaşul Youssef Kajai, a trebuit să se poziţioneze în poartă pentru a-l înfrunta pe Mohammad El Fakih, al cărui penalty l-a respins (90+3).
Portarul de ocazie ar fi meritat, fără îndoială, să fie eroul serii, dar a fost învins de Reda Ait Boughima în prelungiri (90+10), iar echipa sa a pierdut la limită, scrie news.ro.
Ce au făcut portarii Daniel Pancu și Cosmin Moți: ultimul a eliminat-o, din poartă, pe FCSB din Champions League
Întâmplarea aduce aminte de cazurile fotbaliștilor români Daniel Pancu și Cosmin Moți.
Primul a intrat în poartă la Beșiktaș într-un derby cu Fenerbahce din 2005, câștigat în cele din urmă cu 4-3 - dar Pancu a fost învins de Alex din lovitură de la 11 metri, după ce scosese câteva mingi.
Moți a fost eroul lui Ludogoreț Razgrad când campioana Bulgariei a eliminat-o în 2014 pe (încă) Steaua (actuala FCSB) și s-a calificat în grupele Champions League: a intrat în poartă pe finalul meciului, a apărat două lovituri de departajare (la Pîrvulescu și Râpă) și a și înscris de la 11 metri!