Un scenariu improbabil s-a petrecut sâmbătă seara, în etapa a 8-a a campionatului din Maroc: propulsat în poarta echipei Union Touarga Sport după eliminarea succesivă a portarului titular şi a rezervei sale, fundaşul Youssef Kajai a apărat un penalty în prelungiri împotriva echipei Renaissance Zemamra, care a marcat totuşi golul victoriei câteva minute mai târziu (2-1).

Partida, în care s-au acordat opt cartonaşe galbene şi au fost anulate două goluri, a fost marcată de eliminari în echipa Union Tourga, cartonaşe roşii primind fundaşul Hamza Regragui (65), portarul Abderrahmane El Houasli (69) şi rezerva sa Reda Asmama (88).

Aşadar, un jucător de câmp, în acest caz fundaşul Youssef Kajai, a trebuit să se poziţioneze în poartă pentru a-l înfrunta pe Mohammad El Fakih, al cărui penalty l-a respins (90+3).

