LIVE TEXT Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci!

Unirea Slobozia - CFR Cluj, de la 14:30. Daniel Pancu debutează pe banca singurei echipe care a primit gol meci de meci! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Primul meci al zilei din Superligă este LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Daniel PancuCFR ClujUnirea SloboziaUnirea Slobozia - CFR ClujSuperliga
Din articol

Unirea Slobozia - CFR Cluj

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Daniel Pancu debutează pe banca tehnică a lui CFR Cluj în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, contând pentru etapa a 16-a din Superligă.

21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0 a fost ultimul succes bifat de ialomițeni în campionat. Au urmat o remiză și patru înfrângeri.

Ardelenii sunt fără victorie în ediția curentă pe teren advers, în dreptul lor fiind consemnate în deplasare patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute.

12 dintre cele 17 goluri marcate de gruparea din Slobozia au fost reușite în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

CFR Cluj a primit gol în fiecare etapă și a folosit deja 36 de fotbaliști, record pentru actualul sezon

CFR Cluj este singura echipă care a primit gol în toate cele 15 partide jucate în ediția curentă.

28 de fotbaliști au bifat minute pentru ialomițeni în campionatul actual, dintre care 19 autohtoni. 

Clujenii s-au bazat pe 36 de jucători, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Unirea Slobozia nu a câștigat încă în fața lui CFR Cluj

Unirea și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori, de două ori au câștigat ardelenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din Superligă a avut loc pe 13 iulie 2025, CFR Cluj - Unirea Slobozia 2-1 (V. Postolachi, D. Dumbravanu / C. Afalna). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Exercițiu NATO de amploare, &icirc;n Rom&acirc;nia. Mii de militari vor dormi &icirc;n c&acirc;mp deschis, &icirc;n tranșee, fără acces la săli de mese
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut cu naționala SUA la Campionatul Mondial!
ULTIMELE STIRI
Capitolul la care FCSB este ultima &icirc;n Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt &icirc;n top
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Lionel Messi, &icirc;ncă o dublă și &icirc;ncă un sezon de excepție &icirc;n MLS!
Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!
Olympique Lyon &ndash; PSG, derby-ul serii &icirc;n Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45
Olympique Lyon – PSG, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la 21:45
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, &icirc;n direct pe VOYO!
LIGUE 1 | Lorient - Toulouse, Angers - Auxerre, Metz - Nice și Strasbourg - Lille, în direct pe VOYO!
Zi plină de meciuri &icirc;n Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
Zi plină de meciuri în Premier League! Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton și Nottingham - Leeds se văd pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Epava&ldquo; luată de Lucescu la națională: &bdquo;rupe&ldquo; banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

„Epava“ luată de Lucescu la națională: „rupe“ banca la clubul care a dat o sumă uriașă pe el

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

Turcii au calculat: de la ce distanță a dat Ianis Hagi golul etapei, o capodoperă

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

De necrezut! Ioan Varga l-a plătit pe Louis Munteanu să plece la FCSB! Dezvăluirea lui Gigi Becali

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: &bdquo;Plec cu inima grea&rdquo;

OUT! Oficialul CFR-ului și-a reziliat contractul după 12 ani: „Plec cu inima grea”

Fost milionar &icirc;n euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA

Fost milionar în euro, acum cerșește pe străzi! Imagini șocante cu fosta vedeta din NBA



Recomandarile redactiei
Capitolul la care FCSB este ultima &icirc;n Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt &icirc;n top
Capitolul la care FCSB este ultima în Europa League! E și un clasament la care roș-albaștrii sunt în top
Lionel Messi, &icirc;ncă o dublă și &icirc;ncă un sezon de excepție &icirc;n MLS!
Lionel Messi, încă o dublă și încă un sezon de excepție în MLS!
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu &icirc;nainte de Rayo &ndash; Real Madrid! Au amintit de episodul &rdquo; Vini nu mă prinde&rdquo;
Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Rațiu înainte de Rayo – Real Madrid! Au amintit de episodul ” Vini nu mă prinde”
Un fotbalist rom&acirc;n, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!
Un fotbalist român, convocat pentru derby-ul Juventus - Torino 0-0 din Serie A!
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB &icirc;n iarnă: &rdquo;El știe asta!&rdquo;
Mihai Stoica a recunoscut că Denis Alibec poate pleca de la FCSB în iarnă: ”El știe asta!”
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de &icirc;ncepere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul &rdquo;11&rdquo; folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: &rdquo;Cel mai bun după plecarea lui Coman&rdquo;
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
CITESTE SI
&rdquo;Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane&rdquo;. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

stirileprotv ”Una dintre cele mai mari greșeli ale politicii externe germane”. Dezvăluirea care dă fiori a unui fost ministru

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: &bdquo;S-a plătit practic singură&rdquo;

stirileprotv Un bărbat a cumpărat una din renumitele locuințe la un euro din Sicilia. Ce a descoperit: „S-a plătit practic singură”

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!