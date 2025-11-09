LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:30, Daniel Pancu debutează pe banca tehnică a lui CFR Cluj în meciul din deplasare cu Unirea Slobozia, contând pentru etapa a 16-a din Superligă.

21 septembrie 2025, Unirea - Petrolul 1-0 a fost ultimul succes bifat de ialomițeni în campionat. Au urmat o remiză și patru înfrângeri.

Ardelenii sunt fără victorie în ediția curentă pe teren advers, în dreptul lor fiind consemnate în deplasare patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute.

12 dintre cele 17 goluri marcate de gruparea din Slobozia au fost reușite în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

CFR Cluj a primit gol în fiecare etapă și a folosit deja 36 de fotbaliști, record pentru actualul sezon



CFR Cluj este singura echipă care a primit gol în toate cele 15 partide jucate în ediția curentă.

28 de fotbaliști au bifat minute pentru ialomițeni în campionatul actual, dintre care 19 autohtoni.

Clujenii s-au bazat pe 36 de jucători, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

Unirea Slobozia nu a câștigat încă în fața lui CFR Cluj



Unirea și CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiție internă de trei ori, de două ori au câștigat ardelenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din Superligă a avut loc pe 13 iulie 2025, CFR Cluj - Unirea Slobozia 2-1 (V. Postolachi, D. Dumbravanu / C. Afalna). Info: LPF

