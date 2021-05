BREAKING NEWS! "Sumudica va fi antrenor!" Gigi Becali a anuntat bomba momentului in Liga 1: "Petrea nu a mai vrut sa stea"

Marius Sumudica revine in Liga 1!

22:25 Gigi Becali a confirmat ca Marius Sumudica va fi noul antrenor al FCSB-ului din sezonul urmator.

"Va pot spune ca Toni Petrea nu a mai vrut sa stea ieri. I-am dat o zi sa se razgandeasca, azi a zis ca nu se razganeste. Am luat legatura cu Sumudica, am rezolvat, am batut palma, deci el va fi antrenor", a spus Becali pentru Digi Sport.

Antrenorul roman a dezvaluit ca a primit o oferta din partea lui Gigi Becali de a o prelua pe FCSB si a lasat sa se inteleaga ca ar putea sa ia in considereare propunerea finantatorului ros-albastrilor.

Sumudica astepta un semn din partea Rapidului, dupa ce a promovat in Liga 1, insa nu a venit, iar tehnicianul si-a exprimat dezamagirea.

"Mi-a aparut o oferta din tara careia daca i-as da curs ar fi greu sa ma mai intorc la Rapid.

Da, in momentul de fata am o oferta concreta de la FCSB, cu contractul pe masa. Urmeaza sa mai discutam, sa am si eu o discutie cu familia mea. E clar ca imi voi pierde multi sustinatori, multi prieteni, dar ma gandesc la familia mea, la tot ceea ce am trait, la cat am suferit. Cred ca e momentul sa ma intorc in fotbalul romanesc. Nu mai conteaza banii, am o situatie financiara ok. Mi-e foame de trofee, de performanta", a spus Sumudica pentru ProSport.