"M-am incurcat cu el, asta e!" Becali a facut praf un jucator care mai are contract cu FCSB pana in 2021

Gigi Becali vrea sa schimbe strategia la FCSB.

Patronul FCSB nu mai vrea sa ofere contracte pe perioade lungi jucatorilor trecuti de o anumita varsta. Becali l-a dat exemplu negativ in acest caz pe Alexandru Stan, jucator despre care spune ca "tine echipa incurcata".

"La Steaua se fac experimentele, vii, ramai sau nu ramai, nu va mai fi cum a fost de exemplu cu Stan. Vine Stan si sta vreo trei ani la Steaua, ca el nu joaca decat un singur meci si sta la Steaua. Nu e vorba de bani. E vorba ca tii echipa incurcata, antrenorul cu 30 si ceva de jucatori la antrenamente. Daca faceam asa cu Stan, uite, pe un an si dupa aia pe inca doi, la revedere, era plecat si nu aveam treaba acum. M-am incurcat cu Stan, asta e", a declarat Gigi Becali la ProX.

Stan a venit la FCSB in 2018, insa nu a reusit sa-si castige un loc de titular si din pricina numeroaselor accidentari. Stan mai are contract cu FCSB pana in 2021.