"Nu depinde doar de mine!" REVINE MM Stoica la FCSB? Anuntul facut in direct la TV de fostul manager al ros-albastrilor

MM Stoica a vorbit despre posibilitatea de a reveni la FCSB.

Fostul manager sportiv al ros-albastrilor, MM Stoica, a vorbit despre o posibila revenire la FCSB. Acesta a spus ca in momentul de fata nu se pune problema sa revina si explica care sunt motivele pe baza careia sta aceasta decizie.

"M-as descalifica daca as vorbi de o intoarcere la FCSB. Nu depinde doar de mine. As putea sa fiu banuit ca am venit sa ma autopropun. Nu am rupt legatura cu Gigi Becali niciodata, dar nu se pune problema sa revin, in momentul asta. In viitor, vom vedea.

Vreau sa fiu linistit. Au treut doua luni, ma simt odihnit, dar ma voi simti mai bine peste alte trei luni. Trebuie sa muncesc, pentru ca nu am carburant sa ma tina prea mult. Iarna asta o sa trec, dar dupa..", a declarat MM, la Digi.