"M-a sunat inainte sa vina cu 'sageata' Pablo!" Primul spaniol care ar urma sa iasa din proiectul Dinamo! 

Juan Melero Marin a intermediat negocierile de vanzare a lui Dinamo dintre Pablo Cortacero si Ionut Negoita.

In discutiile de preluare a lui Dinamo, Cortacero a fost ajutat de catre fostul vicepresedinte al Federatiei Spaniole de Fotbal. Juan Jose Melero a activat si ca director general in perioada in care Cosmin Contra a fost antrenorul lui Getafe.

Ioan Becali este prieten cu Juan Melero, iar impresarul a declarat ca in ultima perioada fostul director de la Getafe nu mai e entuziasmat de proiectul Dinamo si ca ar dori sa se retraga.

"Incerc sa dau de Juan Melero, ma mai cauta inainte. El e aproape retras din proiect, l-au dezamagit acesti domni. Si Cosmin a inceput sa bata in retragere. Contra cand a venit antrenor, am crezut ca revine Dinamo!

Melero din spate, care e un director economic foarte cunoscut in Spania l-a convins pe Cosmin Contra, ca au lucrat la Getafe. Eu din ce stiu de la Melero e dezamagit ca a fost mintit de Pablo Cortacero sau alti investitori care erau, nimeni nu stie exact.

El inainte sa vina cu "sageata" Pablo a vorbit cu mine la telefon. Eu il stiam de cand era la Getafe, l-au plimbat astia pana aici. Nici rezultatele nu i-au ajutat, au pierdut 5 partide si daca o mai pierd si pe aceasta cu Astra se rupe totul. Singurul care stie ceva de fotbal e Rufo Collado."

Dinamo va juca acasa sambata seara impotriva celor de la Astra Giurgiu. Dinamovistii se afla in acest moment pe locul 15 in clasament, cu 5 puncte acumulate in 9 etape.