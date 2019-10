"M-a durut un pic ficatul, dar ii macelaresc!" Dezvaluiri din viata lui GABI TAMAS: "Am crezut ca ma ia la misto." Aventura fundasului din Anglia

Gabi Tamas a evoluat de-a lungul carierei la mai multe echipe din Anglia.

Gabi Tamas este om de baza la Astra Giurgiu dupa ce a decis sa revina in Liga 1. De-a lungul carierei, Tamas a schimbat si cateva echipe din Anglia, printre care West Brom, Doncaster, Watford si Cardiff.

Fostul sau agent, Florin Manea si-a adus aminte de un episod comic din perioada in care Tamas era fundasul celor de la West Bromwich Albion:

"Cred ca am facut treaba buna in Anglia, a jucat bine la un nivel inalt, a avut mereu echipa, acum a ajuns la Astra. Gabi, si la 35 de ani, este unul dintre cei mai buni fundasi centrali. Are un fizic extraordinar, se recupereaza repede.

Sa va povestesc ceva. Eram in vacanta de vara, dupa ce abia promovase cu West Brom. Era fericit, pentru ca cei din conducere l-au confirmat si l-au transferat definitiv. Di Mateo era antrenor.

Ne-am facut pilaf la mare. Bucurie mare pentru promovare in Premier League, contract nou, am fost morti tot timpul. Eu i-am spus <opreste-te, ma, ca trebuie sa te duci la antrenament>, dar mi-a replicat: <e vacanta, nu mai imi pui tu conditii>. Atunci am spus <ai fost cuminte in campionat, te las acum sa faci ce vrei>", a povestit Manea pentru Digi.

Fostul impresar a spus ca desi Tamas si-a facut de cap, la antrenamentele echipei a reusit sa il impresioneze Di Matteo:

"In fine, a trecut vacanta, Gabi s-a intors la antrenament si primesc mesaj de la Di Matteo.

<Dom’ne, se vede dom’ne ca Gabi s-a pregatit in vacanta>. Am crezut ca ma ia la misto. I-am spus si eu: <daaa, s-a pregatit foarte bine>. Mi-a zis <dom’ne, e primul la toate antrenamentele!>. Nu mi-a venit sa cred.

I-am dat mesaj imediat lui Gabi si mi-a raspuns: <M-a durut un pic ficatul, dar ii macelaresc pe toti, sunt primul, cu doua ture inainte>", a mai spus Florin Manea.

Tamas este cunoscut pentru stilul sau mai petrecaret, fiind implicat in mai multe episoade de genul de-a lungul carierei din care s-a ales si cu un dosar penal.