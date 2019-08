ULTIMA ORA! Tamas, BLOCAT sa joace la Astra?! Un nou SCANDAL URIAS in care e implicat fundasul: "E vorba de un lucru PENAL!"

Gabi Tamas nu poate juca in acest moment pentru Astra deoarece nu a venit cartea verde.

Nici nu a ajuns bine la Astra ca are din nou probleme! Gabi Tamas este acuzat dur de avocatul sau ca n-a platit cheltuielile de judecata si nici onorariul sau. Suma pe care Tamas ar datora-o este de 70.000 de lei.

"E de necrezut ce se intampla. Sunt extrem de afectat si deceptionat de jucatorul pe care l-am salvat de cel putin un an in inchisoare pentru gravele acuzatii aduse de tribunal. Nu numai ca l-am salvat, i-am salvat si cariera fotbalistica. Era in pericol. Patronul, conducerea si in special fanii erau in al noulea cer. Simt ca am primit un cutit in spate. Eu si biroul meu am lucrat 20 de ore pe zi pentru el, lasand la o parte si multe dosare importante.

Am apelat la avocatul Shauli Cohen din Haifa ca el sa deschida un dosar de executie silita a bunurilor jucatorului. Dar in primul rand cartea verde a jucatorului care a semnat cu Astra. Am apelat la Hapoel Haifa sa nu-i dea dezlegarea pana nu primesc banii. Si Haifa trebuie sa primeasca bani de la transfer, 20.000 de euro, dar asta nu e treaba mea.

La inceput, clubul a spus ca va plati cheltuielile, dar apoi Gabriel Tamas mi-a zis ca el se intelege cu conducerea si plateste in rate. Cecurile particulare care au revenit de la banca nu aveau acoperire. Aici, in Israel, e vorba de un lucru penal.

Am avut incredere deplina in jucator! Era fericit ca l-am reprezentat si chiar a promis ca o sa ne faca o petrecere mare la el acasa! Suma ceruta nu numai ca este mare, e chiar rezonabila si una corecta. Stiam ca e iubit si simbol al suporterilor!" a spus avocatul Eitan Stoler pentru Gazeta.