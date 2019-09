CHINDIA - ASTRA 1-0 | Gabi Tamas: "Si Barcelona mai pierde" Fundasul a facut un pariu special cu Ioan Niculae

Astra Giurgiu a pierdut in deplasare la Chindia Targoviste si Dan Alexa risca sa fie demis.

Gabi Tamas s-a declarat foarte dezamagit de evolutia echipei sale din aceasta seara:

"Si Barcelona mai pierde. Eu am sperante mari in fotbal. Daca vrei sa castigi un campionat sau sa termini in primele trei trebuie sa bati toate echipele mici. Ei astazi au demonstrat ca au avut mai multa vointa ca noi si au castigat. Bravo lor, ii felicit, sa fie sanatosi!", a spus Tamas pentru Digi.

Fundasul a facut un pariu special cu Ioan Niculae:

"Este normal sa il suparam pe patron pentru ca el are sperante mari pentru noi. I-am spus ceva, i-am promis ceva si e normal sa fie suparat. Pariul meu cu domnul Niculae este ca terminam in primele trei. Daca vom aborda si urmatoarele meciuri ca pe cel de astazi nu cred ca avem sanse nici la play-off", a incheiat Tamas.