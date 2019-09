Gabi Tamas, al doilea autogol la Astra: "E doar ghinion" Ce spune Budescu despre revenirea lui Alibec

Cliceni 1-1 Astra / Constantin Budescu a fost titular, insa Astra a obtinut doar un egal in deplasare cu Academica Clinceni.

Astra obtine doar o remiza in meciul cu Clinceni, dupa ce s-a impus in fata campionilor de la CFR Cluj etapa trecuta. Gabi Tamas a deschis scorul cu un nou autogol, al doilea in patru meciuri pentru Astra. Giurgiuvenii au beneficiat si ei de un autogol, in urma unei centrari trimise de Budescu din corner.



Budescu, despre autogolul lui Tamas

"E ghinion, nu e autogol. A incercat sa salveze mingea, din pacate i-a venit din bara in spate si a intrat in poarta. nu mai conteaza acest meci si trebuie sa mergem mai departe", a spus Budescu.

"Ne-am pregatit destul de bine, din pacate nu ne-a iesit jocul asa cum ne doream noi. Meciurile cu echipele mici sunt mai dificile, dar trebuie sa joci cu ele si sa castigi, Clinceni a marcat multe goluri pana acum si s-a vazut ca nu s-au aparat nici azi si a facut un meci foarte bun" a mai spus Budi.



Budescu, despre revenirea lui Alibec

"Alibec se pregateste foarte bine si il asteptam alaturi de noi. Trebuia sa-i vina si lui aceasta motivatie, mai bine mai tarziu si va demonstra ca e un jucator foarte bun si nu e terminat asa cum spun unii. Vine dupa operatie, trebuie sa fie serios. Alibec cu siguranta ne va ajta", a incheiat Budescu.