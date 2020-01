Luptator, lider, disperat sa joace! Marea intrebare a anului la FCSB: pe cine scoate din echipa ultimul transfer al lui Becali?

Miron (25 de ani) s-a inteles deja cu ros-albastrii pentru un contract pe 3 ani. Capitan la Botosani, Miron se pliaza perfect pe stilul de jucator cautat de Becali: nu evita contrele in teren, e lider in vestiar si tine cu dintii sa joace.

Moldoveanul are 6 prezente in nationala U21, toate in perioada 2015-2016. Miron vine la FCSB sa se lupte pentru un loc in primul 11 al FCSB cu Planic si Cristea. Becali a vorbit in mai multe randuri despre nemultumirile sale in privinta defensivei si l-a aratat cu degetul in special pe Cristea. Chiar daca a ajuns inclusiv la nationala, fotbalistul transferat de la Gaz Metan Medias l-a facut pe Becali sa caute optiuni de inlocuire. Tot ca fundas central va fi reprofilat si Dragos Nedelcu, a anuntat Becali.

"Vreau sa merg undeva unde sa joc, nu-mi place sa stau pe banca. FCSB e o optiune pentru mine, daca voi fi dorit acolo", a fost mesajul lui Miron la finalul anului trecut, intrebat daca vrea sa ajunga la FCSB sau la un club din strainatate.

Lui George i s-a promis inca din toamna ca va fi lasat sa plece la prima oferta. Botosaniul nu va lua niciun ban de pe urma transferului, insa va pastra 30% dintr-un viitor transfer. Miron va castiga 12 000 de euro pe lunga la Bucuresti. Fotbalistul urmeaza acelasi traseu ca Roman, Golofca, Oaida sau Morutan, cu totii adusi de la Botosani in ultimii doi ani.