Nu e Coman, nu e Man! "E genial! Poate ajunge la o echipa mare in Europa!" Jucatorul de la FCSB care a impresionat

Ilie Dumitrescu (51 ani) a avut doar cuvinte de lauda la adresa unui jucator al ros-albastrilor.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre Dragos Nedelcu, mijlocasul lui FCSB, laudand calitatile acestuia si stilul de joc extrem de eficient si sigur. Nedelcu va fi folosit fundas central in a doua jumatate a sezonului.

"Este o solutie in plus pentru Vintila. A mai jucat acolo. Pentru mine, Nedelcu este mijlocas central in fata apararii. Dar, daca la un moment dat jucau acolo Junior Morais si Filip, Nedelcu poate sa o faca fara niciun fel de stres. Este inteligent, cu o tehnica de progresie la picior, bun in jocul aerian, nu are viteza, adevarat, dar anticipeaza foarte bine, verticalizeaza.

Imi place foarte mult! Daca avea si viteza, nu mai era acum la FCSB! Pentru fundasi centrali sunt putine exemple din mijlocas central. Mascherano, de exemplu, avea viteza de reactie, arata diferit, plus o constructie foarte buna.

Nedelcu, pe constructie mi se pare genial, e foarte bun, are pasa lunga, deschide unghiul, inteligenta de joc. Vor fi momente pe faza defensiva, daca esti avansat sa fie mai greu sa acoperi zona. Sunt cam 3-4 nume care pot face pasul la echipe din Europa, iar el este unul dintre ei", a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.