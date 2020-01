BREAKING NEWS: Primul jucator care ajunge la FCSB in 2020!!! Fotbalistul e in drum spre Palatul lui Becali si poate semna azi

Gigi Becali a rezolvat primul transfer al iernii.

Patronul FCSB si Andrei Miron se intalnesc la palat pentru a incheia transferul jucatorului. Conform Digi Sport, fundasul a semnat deja un contract cu ros-albastrii pana in 2023, urmand sa incaseze 12.000 de euro pe luna.

Impresarul fundasului, Florin Vulturar, a confirmat intalnirea dintre Miron si Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

"Da, e adevarat, urmeaza sa avem o intalnire cu domnul Becali si sa stabilim termenii intelegerii cu Andrei", a declarat Florin Vulturar in gazeta.

Andrei Miron are 25 de ani, si-a inceput cariera la echipa U19 a lui Otelul Galati si a promovat la echipa mare in anul 2014. Un an mai tarziu, s-a transferat la FC Botosani, liber de contract.

Fundasul a jucat in acest sezon 16 meciuri pentru Botosani si a inscris doua goluri. Miron a fost convocat de 9 ori la nationala de tineret a Romaniei, unde a reusit sa inscrie un gol.

Cota lui Andrei Miron este de 800.000 de euro, conform Transfermarkt.