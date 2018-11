Prima declaratie a lui Mihaila dupa lovitura HORROR: "Nu mai tin minte minte nimic! M-am trezit in ambulanta!" Ce a facut Rus dupa acel moment

Accidentarea groaznica a lui Mihaila l-a tinut departe de teren in ultima saptamana.

Jucatorul celor de la Universitatea Craiova, Valentin Mihaila, a acordat primul interviu dupa accidentarea teribila de la partida cu Iasi. Atunci, el a fost lovit cu pumnul de catre Laurentiu Rus, acesta primind o suspendare de 9 etape! Mihaila l-a iertat pe Rus pentru acel moment.

"Sunt foarte bine, nu am nicio problema, am facut tot ce se putea la spital. Mi-au facut toate investigatile, sunt OK. Nu am nicio problema. Cea mai mare ingrijorare a fost din partea familiei mele, nu mai stiau pe cine sa sune. Pana la urma a fost totul OK, bine ca s-a terminat asa. De la acea accidentare , am stat pana astazi, am facut alergare usoara. De maine pot sa intru 100% la antrenament.



Daca ma credeti, nu imi aduc aminte la acea faza, imi aduc aminte de altele din meci dar nu de acea faza. Ultima faza de care imi aduc aminte a fost un aut. batut de ei, a respins apararea noastra, au trimis mingea in out. De atunci nu imi mai aduc aminte nimic. M-am trezit in ambulanta si de atunci am inceput sa-mi recapat cunostinta.



M-am uitat de foarte multe ori, nu imi venea sa cred, pentru ca nu le vazusem. Si la spital imi spuneau oamenii. I-am intrebat cum s-a intamplat... «L-ai driblat pe Rus si ti-a dat cu pumnul in gura». Nu realizam, nu-mi dadeam seama. Pana la urma, Laurentiu mi-a aratat filmarea si i-a parut rau. A stat toata seara cu mine la spital. Am vorbit cu el chiar si ieri. Aseara mi-a dat mesaj, m-a intrebat daca sunt in lot si i-am zis ca nu" a spus Valentin Mihaila pentru Telekom Sport.