LPF si MTS vor sa redeschida stadioanele de Romania! De la cine trebuie sa primeasca acordul

Secretarul general LPF, Justin Stefan, incearca in aceasta perioada sa redeschida stadioanele din tara.

A trecut aproape un an de cand toate arenele din tara au fost inchise din cauza pandemiei de coronavirus, iar LPF a anuntat ca are sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului pentru redeschiderea aranelor.

Aprobarea trebuie sa vina de la a Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si Ministerul Sanatatii. Justin Stefan a anuntat ca a trimis deja o solicitare oficiala in acest sens.

"Ne-am intalnit astazi cu ministrul Eduard Novak. Ne-a asigurat ca avem sprijinul lui pentru deschiderea stadioanelor. Urmeaza sa avem discutii cu domnii Arafat si Voiculescu in perioada imediat urmatoare, sens in care vom trimite solicitari oficiale catre IGSU si Ministerul Sanatatii.

Le vom demonstra acestor domni ca regulile propuse de noi asigura protejarea sanatatii oamenilor si, impreuna cu liderii de galerii, ne vom asuma respectarea acelor reguli, in caz contrar urmand a accepta ideea de a se reveni asupra deciziei de deschidere a stadioanelor", a scris Justin Stefan, pe Facebook.

Secretarul general al LPF considera ca suporterii sunt discriminati de autoritatile statului, deoarece cinematografele si restaurantele sunt deschise.

"Le vom cere sa inceteze imediat orice forma de discriminare in raport cu fanii din fotbalul romanesc si sa asigure un tratament egal al sportului in raport cu alte activitati de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc.

Este inacceptabil ca industria sportului sa fie tratata diferit in raport cu alte industrii. Familia sportului romanesc s-a trezit si nu va permite nimanui ca sportul si fanii sai sa nu fie respectati", a mai scris Stefan.