EXCLUSIV | Un nou episod in scandalul dintre LPF si FRF! Meciul Atletico-Chelsea, motiv de RAZBOI! "Nu inteleg cum au ajuns aici"

Meciul dintre Atletico Madrid si Chelsea, din optimile Champions League, se va disputa pe Arena Nationala.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a comentat la Pro X decizia de a muta meciul in Romania ca urmare a restrictiilor impuse delegatiei din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei.

Stefan a criticat decizia FRF de a sprijini UEFA pentru desfasurarea evenimentului din Liga Campionilor, spunand ca acest meci a dus la modificarea programului Ligii 1, lucru care i-a nemultumit pe oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal.

"Pe mine m-a suparat situatia asta din alta perspectiva, ca ne-a dat programul etapei peste cap. Nu mai puteam sa mai jucam pe National Arena decat vineri, dar am gasit intelegere sa jucam sambata. N-am inteles de ce se acorda prioritate unui club strain, in loc sa se acorde prioritate unui club din Romania. Ne-a dat peste cap tot programul si a trebuit sa refacem niste meciuri.

Vine un club din Spania care n-a fost lasat sa joace in Spania. Un club emblema din Spania. Si spaniolii au zis: 'Bai, nu jucati aici la noi'. Eu nu am inteles cum au ajuns ei aici. Am incercat sa gasesc raspunsul in presa si nu am reusit sa aflu. Cum au ajuns in Romania? I-am chemat noi? Ne-a obligat cineva? Am facut un serviciu cuiva? Nu inteleg...

Cine a discutat despre meciul asta? Cum s-a discutat? Nu mi-e clar. Eu vad ca in loc sa ne sprijinim pe noi, romanii, primul nostru gand e sa le fim aproape strainilor.

Asta e situatia cu care ne confruntam in Romania. Nu exista nicio stabilitate. Din punctul meu de vedere, fiecare club trebuie sa aiba casa lui, sa nu mai stea sa schimbe stadionul in mijlocul competitiei", a declarat Justin Stefan la Ora exacta in sport.