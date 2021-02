ADIO, VAR in Liga 1! "Totul este blocat din cauza neintelegerilor dintre FRF si LPF!" Informatii de ULTIMA ORA

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit posibilitatea ca sistemul VAR sa ajunga in Romania.

Oficialul Ligii Profesioniste sustine ca echipele din Liga 1 isi pot lua gandul de la arbitrajul video. De asemenea, el a precizat ca nu mai crede ca sistemul va fi implementat in sezonul 2021 – 2022. FRF si LPF nu au ajuns la o intelegere comuna in in ceea ce priveste cine va fi sef de proiect, iar acest lucru stopeaza implementarea arbitrajului video in Liga 1.

"Eu speram ca o sa avem VAR-ul pana la inceputul sezonului 2021 – 2022, dar acum nu mai sper. Primul pas e sa se semneze un prortocol intre FIFA, FRF si LPF, dar nu s-a intamplat asta. Noi ne-am inteles cu detinatorul de drepturi, au cumparat ei aparatura si am ajuns la discutia sa semnam protocolul.

S-a vorbit despre sef de proiect si voiau sa puna pe cineva de la FRF. Am zis ca nu are cum sa fie cineva de acolo sef de proiect. Ideea asta nu functioneaza! Am zis sa fie o conducere cu Deaconu si Pongracz, iar atunci a venit adresa ca daca vrem sa fim noi sefi de proiect, atunci sa suportam noi costurile pentru instruirea arbitrilor. Sistemul VAR este blocat din cauza neintelegerilor dintre FRF si LPF",a spus Justin Stefan, secretarul general al LPF, pentru Gazeta Sporturilor.