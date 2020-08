LPF a reactionat, dupa ce PCH a sustinut ca FC Voluntari a ascuns cazurile de COVID-19 de la echipa. Ce spun cei de la Liga

Ieri, Peluza Catalin Hildan, i-a acuzat pe cei de le FC Voluntari ca au ascuns cazuri de cornavirus din interiorul clubului.

Liga Profesionista de Fotbal a postat astazi un comunicat pe site-ul oficial in care a scris ca nu se cofirma nimic din ce au spus alb-rosi, dupa ce dinamovistii au acuzat ca la academia ilfovenilor au fost descoperite zeci de cazuri de COVID-19.

"Liga Profesionista de Fotbal a luat cunostinta de comunicatul emis de Peluza Catalin Hildan, intitulat Jos mastile! si tine sa faca urmatoarele precizari.

Institutia noastra a cercetat faptele reclamate in comunicatul PCH, si a constatat ca nu se confirma sub nicio forma acuzele fata de situatia de la FC Voluntari. Nu au fost identificate aspectele reclamate, ba dimpotriva am constatat ca Academia de Fotbal Voluntari nu este inchisa, activitatea acesteia derulandu-se conform protocolului instituit de Ministerul Tineretului si Sportului şi Ministerul Sanatatii. Mai mult, antrenorii din cadrul academiei au fost instruiti, inainte de reluarea activitatii, cu privire la protocolul medical. Totodata, niciun junior din cadrul academiei nu a fost depistat cu temperatura si nicio ambulanta nu a fost chemata la vreun antrenament.

Precizam ca am constatat, analizand lucrurile de la FC Voluntari, ca toti juniorii sunt termoscanati la intrarea in bazele sportive, iar temperatura este trecuta intr-un tabel. De asemenea, toate materialele cu care se lucreaza sunt dezinfectate dupa fiecare antrenament. LPF a aflat ca jucatorii de la prima echipa nu au intrat in contact cu juniorii Academiei de Fotbal Voluntari, acestia avand alte cai de acces spre terenurile de antrenament, precum si zile si intervale orare cu totul diferite fata de perioadele rezervate echipei din Liga 1.

Asadar, LPF poate sa afirme in deplina cunostinta de cauza ca toata activitatea celor de la FC Voluntari este dusa in conditii perfecte, cu respectul tuturor regulilor impuse de situatia determinata de pandemie, dezmintind astfel afirmatiile din comunicatul de presa al Peluzei Cătălin Hildan", a fost cumunicatul LPF.

Dinamo urmeaza sa joace meciul cu Voluntari duminica, de la ora 21:30.

