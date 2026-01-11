Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a alcătuit clasamentul celor mai buni marcatori din Superliga României în anul calendaristic 2025.

Topul golgheterilor Superligii în 2025

Alexandru Dobre și Louis Munteanu conduc ierarhia la egalitate, amândoi cu câte 16 goluri marcate în campionat de-a lungul anului trecut.

Cei doi sunt urmați de către Florin Tănase. Golgheterul și „decarul” campioanei FCSB a înscris 13 goluri în Superligă, în 2025.

Următorul în clasament este Jovo Lukic cu 11 reușite în primul eșalon pentru Universitatea Cluj, la care se adaugă una singură din perioada petrecută la Craiova.

1-2. Alexandru Dobre (Rapid) - 16 goluri

Louis Munteanu (ex-CFR Cluj) - 16 goluri

3. Florin Tănase (FCSB) - 13 goluri

4. Jovo Lukic (Universitatea Cluj) - 12 goluri (un gol pentru Universitatea Craiova)

5-6. Valentin Costache (UTA) - 11 goluri

Alexandru Mitriță (ex-Universitatea Craiova) - 11 goluri

7-9. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - 10 goluri

Zoran Mitrov (FC Botoșani) - 10 goluri

Ianis Stoica (ex-Hermannstadt) - 10 goluri

10-14. Daniel Bîrligea (FCSB) - 9 goluri

Gicu Grozav (Petrolul Ploiești) - 9 goluri

Meriton Korenica (CFR Cluj) - 9 goluri

Sebastian Mailat (FC Botoșani) - 9 goluri

Răzvan Tănasă (Farul Constanța) - 9 goluri (5 goluri pentru Oțelul Galați).

Topul pasatorilor decisivi din Superliga României în 2025

În ierarhia pasatorilor decisivi, Claudiu Petrila și Risto Radunovic își împart prima poziție cu 11 pase de gol înregistrate. Muntenegreanul de la FCSB se remarcă într-o manieră deosebită, fiind fundaș stânga.

Alin Roman îi urmează cu 10 pase de gol, dintre care 8 au fost furnizate pentru UTA și două pentru fosta sa echipă, Poli Iași.

Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova se poate lăuda și el cu 8 pase decisive livrate oltenilor în 2025.

1-2. Claudiu Petrila (Rapid) - 11 pase de gol

Risto Radunovic (FCSB) - 11 pase de gol

3. Alin Roman (UTA) - 10 pase de gol (două pentru Poli Iași)

4. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) - 8 pase de gol

5-7. Denis Alibec (FCSB) - 7 pase de gol (toate la Farul Constanța)

Frederic Maciel (ex-Oțelul Galați) - 7 pase de gol

Louis Munteanu (ex-CFR Cluj) - 7 pase de gol

8-14. Silviu Balaure (Hermannstadt) - 6 pase de gol

Andrej Fabry (Universitatea Cluj) - 6 pase de gol (3 pentru UTA)

Issouf Macalou (Universitatea Cluj) - 6 pase de gol

Zoran Mitrov (FC Botoșani) - 6 pase de gol

Dan Nistor (Universitatea Cluj) - 6 pase de gol

Beni Nkololo (ex-CFR Cluj) - 6 pase de gol

Hervin Ongenda (FC Botoșani) - 6 pase de gol

