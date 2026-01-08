Louis Munteanu a fost în Berlin! Ce a făcut noul atacant de la DC United

Atacantul român a fost adus de echipa din MLS de la CFR Cluj și va juca în MLS din acest an.
Munteanu a avut și primul mesaj pentru suporterii formației din SUA după ce mutarea sa a fost oficializată.
Louis Munteanu a făcut vizita medicală la Berlin
Fostul atacant de la CFR Cluj a făcut vizita medicală miercuri (7 ianuarie) la Berlin și abia așteaptă să debuteze în tricoul lui DC United.
Louis Munteanu va avea ocazia să joace primul meci oficial pentru formația din SUA pe 22 februarie. Atunci, echipa din Washington va juca primul meci din MLS împotriva lui Philadelphia Union, chiar pe teren propriu.
Cel mai scump jucător transferat de DC United
CFR Cluj și DC United au bătut palma pe 5 ianuarie pentru suma de 7 milioane de dolari, o cifră impresionantă atât pentru fotbalul românesc, cât și pentru cel american. Această sumă îl transformă pe Munteanu în cel mai costisitor transfer realizat de DC United în istoria sa.
Internaționalul român a semnat un contract valabil pe trei ani și jumătate, până în sezonul 2028-2029, clubul păstrând opțiunea de a prelungi înțelegerea pentru încă un an. Munteanu vine în MLS din postura de golgheter al României în sezonul precedent, când a marcat 23 de goluri pentru CFR Cluj.