Louis Munteanu a fost în Berlin! Ce a făcut noul atacant de la DC United

Atacantul român a fost adus de echipa din MLS de la CFR Cluj și va juca în MLS din acest an.

Munteanu a avut și primul mesaj pentru suporterii formației din SUA după ce mutarea sa a fost oficializată.



Louis Munteanu a făcut vizita medicală la Berlin



Fostul atacant de la CFR Cluj a făcut vizita medicală miercuri (7 ianuarie) la Berlin și abia așteaptă să debuteze în tricoul lui DC United.

Louis Munteanu va avea ocazia să joace primul meci oficial pentru formația din SUA pe 22 februarie. Atunci, echipa din Washington va juca primul meci din MLS împotriva lui Philadelphia Union, chiar pe teren propriu.