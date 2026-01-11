Rămas liber de contract după despărțirea de Genclerbirligi, Daniel Popa, 30 de ani, își caută următoarea destinație și ar putea reveni în fotbalul românesc.



Din informațiile Sport.ro, Chindia Târgoviște îl pe Popa și i-a pus pe masă o ofertă consistentă pentru nivelul Ligii 2, una care l-ar putea transforma într-unul dintre cei mai bine plătiți jucători din eșalonul secund.



Daniel Popa are discuții și cu echipe din Superliga



Atacantul are însă și alte discuții în desfășurare, atât cu echipe din Superliga, cât și cu cluburi din străinătate, motiv pentru care nu se grăbește să ofere un răspuns.



Petrolul Ploiești și Hermannstadt ar fi două dintre formațiile din Superliga interesate de serviciile sale, în timp ce din afara României există contacte cu cluburi din liga a doua a Turciei, dar și din Kazahstan sau Uzbekistan.



Prioritatea lui Daniel Popa rămâne un transfer extern, însă nu exclude varianta unei reveniri la Târgoviște dacă nu apare o ofertă pe măsura așteptărilor sale financiare.



Chindia ocupă locul 7 în Liga 2, cu patru etape înainte de finalul sezonului regular, la doar două puncte de pozițiile care duc în play-off.



Popa cunoaște foarte bine clubul, pentru care a strâns 132 de meciuri, 40 de goluri și 11 pase decisive, cele mai multe apariții din cariera sa.

