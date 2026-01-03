Cotat la 2,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a bifat pentru echipa din Grant 55 de apariții în toate competițiile și și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 21 ori.



Dobre a terminat cu Rapid pe locul doi anul 2025. Giuleștenii s-au clasat pe locul secund după 21 de etape, cu 11 victorii, șase remize și patru eșecuri înregistrate.



Ce lovitură poate da Alex Dobre! E dorit în străinătate: ”Au fost trimiși reprezentanții clubului”



Potrivit transferfeed.com, cei de la FC Utrecht au pus ochii pe Alexandru Dobre, care a mai evoluat în străinătate la Bury, Bournemouth, Rochdale, Yeovil Town, Wigan, Dijon și Famalicao.



Aceeași sursă a indicat faptul că pe Dobre l-au urmărit cei de la FC Utrecht în eșecul cu FCSB de pe Arena Națională.



”FC Utrecht l-ar fi pus pe listă pe extrema română în vârstă de 27 de ani a Rapidului, Alexandru Dobre. Se spune că reprezentanți ai clubului au fost trimiși să-l urmărească în derby-ul cu FCSB. În acel meci, pierdut de echipa sa cu 1-2, Dobre a marcat un penalty pe final”, a scris transferfeed.



Utrecht ocupă locul opt în clasament cu 23 de puncte. În Olanda mai joacă încă un român: e vorba despre Dennis Man, care e legitimat la liderul PSV.

