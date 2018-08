LOVITURA URIASA pentru FCSB: nu mai stau la negocieri si ii achita clauza de reziliere! Gigi Becali nu mai poate spune "Nu"

FCSB ar putea ramane fara Bogdan Planic.

In conditiile in care Dica se plange ca are nevoie de un fundas central inca de la finalul sezonului trecut, FCSB ar putea ramane si fara cel mai bun stopper pe care il are in lot. Planic este dorit cu insistenta in Bundesliga, de Eintracht Frankfurt.

Impresarul fotbalistului a declarat ca reprezentantii clubului german au fost prezenti la ultimele doua meciuri ale FCSB si nu sunt speriati deloc de clauza de reziliere de 10 milioane de euro.



"Intr-adevar, e o echipa care il urmareste de 6 luni. Au fost prezenti la ultimele doua meciuri si sunt hotarati sa achite clauza de reziliere de 10 milioane de euro. Acest lucru se poate intampla in orice moment", a declarat Zvonko Milojkovic, impresarul lui Planic, pentru DigiSport.

Nu este prima tentantiva a celor de la Eintracht Frankfurt de a-l transfera pe Planic. Initial, nemtii au crezut ca pot negocia cu Gigi Becali si au oferit 5 milioane de euro. Cum Becali a refuzat oferta, avand in vedere ca echipa are doar doi fundasi centrali de meserie in lot, germanii vor sa-i achite clauza de reziliere ca sa nu mai exista nicio piedica in calea mutarii.

Planic a venit la FCSB in 2017 si a jucat 34 de meciuri pentru FCSB.