GAZ METAN - FCSB 1-3 | Rusescu, repriza slaba la revenire: "Stiu foarte bine ce am de facut" Mesaj pentru contestatari

"Ma simt foarte bine, nu am nicio problema fizica. Asa a decis antrenorul, a decis bine, am castigat. Asta e tot ce conteaza. Comentariile sunt irelevante pentru mine. Stiu foarte bine ce am de facut, cat am de muncit si ca trebuie sa-mi ajut echipa. Cei care isi dau cu parerea, e dreptul lor sa o faca, atat timp ca o fac in mod civilizat. E problema lor, eu sunt pe drumul cel bun. E un meci dificil cu Hajduk, nu foarte, foarte dificil. E foarte important pentru noi, obiectivul principal e calificarea in grupele Europa League si ne focusam pe asta. Hajduk e o echipa buna, gazonul a fost foarte slab, sper ca la Bucuresti sa fie diferit. Azi a fost gazon bun si am pasat, am facut un fotbal bun. Ma bucur ca in Romania exista jucatori asa de tineri cu asa mare calitate. Eu la varsta lor jucam in liga a doua. Mi-e dor sa joc in cupele europene, mi-e dor sa marchez in cupele europene, pentru asta am venit aici. Am venit sa ajut echipa sa se califice din nou intr-o cupa europeana.", a spus Raul Rusescu.

Raul Rusescu a jucat primele 45 de minute in Gaz Metan - FCSB, fara reusite.