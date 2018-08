AS Roma si-a trimis oamenii la Bucuresti pentru a negocia transferul lui Man! Profit urias pentru FCSB: oferta de ultim moment a italienilor

Dennis Man ar putea pleca de la FCSB in aceasta vara.

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

AS Roma insista pentru tanarul jucator al lui Dica. Gigi Becali a refuzat deja o oferta consistenta pentru Man, insa italienii nu se lasa. Si-au trimis reprezentantii la Bucuresti pentru a negocia direct cu Gigi Becali transferul mijlocasului roman.

Oficialii Romei au venit la Bucuresti inca de sambata seara pentru a discuta cu Gigi Becali despre transferul lui Dennis Man, informeaza GazetaSporturilor. Conform sursei citate, in cursul zilei de astazi vor avea loc discutiile finale. Italieii au facut o prima oferta, de 11 milioane de euro, propunere refuzata de Gigi Becali. AS Roma i-a mandatat pe cei doi trimisi la Bucuresti sa creasca oferta cu cateva milioane, dar sa poarte negocierile la sange.



"Eu nu il dau pe 15 milioane pe Man. Ce, sunt idiot? Pai, pe cine iau in schimb? Nu mai gasesc altul ca el sa iau din Romania", a declara Gigi Becali in urma cu cateva zile.

FCSB a platit doar 400.000 de euro in urma cu doi celor de la UTA pentru aducerea lui Man.