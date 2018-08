OPINIE // Dan Pavel: De ce a gresit FCSB cand a precizat intr-un comunicat oficial ca huliganii retinuti sunt suporteri CSA Steaua

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Dan Pavel

Sambata dimineata, reprezentantii Jandarmeriei au explicat faptul ca incidentele violente din Piata Victoriei au fost provocate de "galeriile de fotbal", incercand sa isi scuze astfel interventiile in forta, care au lasat in urma peste 400 de raniti.

In cursul aceleiasi zile, mai multi suspecti au fost retinuti si trimisi la audieri. Duminica, publicatia Adevarul a dat detalii despre cativa dintre cei care s-au batut cu jandarmii in Piata. Doi dintre ei ar fi membri ai galeriei Steaua. Sau FCSB. Sau CSA. O confuzie irelevanta in contextul evenimentelor.

In realitate, huliganii care au participat la haosul de vineri nu au nicio legatura cu fotbalul, iar daca mai apar din cand in cand pe vreun stadion de fotbal, asta e numai din vina celor care le tolereaza comportamentul. Adica a Jandarmeriei, care aplica amenzi de 500 de lei si-atat cand huliganii impart picioare in gura prin tribune, cu diferite ocazii. Nu arest, nu amenzi de 5000 de lei, nu interdictii pe stadioane.

Din nou, este irelevant cu ce echipa de fotbal tin, ce masini conduc, sau ce mananca dimineata niste baieti care se strang in cerc si bat cu bestialitate o femeie jandarm.

FCSB, pe contul oficial de Facebook: Cei doi suspecti retinuti nu sunt suporteri ai echipei noastre, cel putin unul dintre acestia facand parte dintre sustinatorii echipei Clubului Sportiv al Armatei, care evolueaza in Liga a 4-a! Acest lucru poate fi verificat prin simpla vizionare a conturilor de Facebook ale acestora.

Ce putea sa spuna FCSB, mai ales in calitate de lider al aparitiilor in mass media, este ca niciun club de fotbal nu poate fi responsabil de ceea ce fac anumiti simpatizanti intr-o seara de vineri, cand nu se joaca meciuri de fotbal.

Ce a facut FCSB a fost doar sa profite de moment pentru a alimenta discursul de ura intre cele doua tabere - suporterii nostri sunt minunati, in timp ce ai lor sunt niste balauri. Iarasi irelevant in contextul evenimentelor.

Rezultatul: sute de comentarii si share-uri pe Facebook, majoritatea violente ca limbaj.

Prin validarea ideii lansate de Jandarmerie, ca violentele au fost provocate de galeriile de FOTBAL, este jignit conceptul de galerie, care in trecut ii placea si lui Meme Stoica, sunt jigniti suporterii si fotbalul, in general.

Deturnarea atentiei



Daca ne gandim mai bine la ce s-a vorbit la TV, pe site-uri si pe retelele de socializare in ultimele doua zile, ne dam seama cum atentia a fost mutata de la ideea de baza, nemultumirea unei parti a societatii fata de guvernare, catre un alt subiect - violentele de strada, de unde au plecat, cine le-au produs, care galerii sau daca i-a adus sau nu cineva pe baietii aia in Piata.

Lumea se pierde in discutii fara sens, Facebook-ul ajuta din plin la asta, ideea de baza se dilueaza incet incet, pana cand presiunea societatii scade.

Coincidenta sau nu, Jandarmeria si grupurile de huligani (nu galerii de fotbal) s-au sincronizat perfect weekendul asta.

Vineri, cand Jandarmeria a fost inarmata pana in dinti, cu un efectiv asa cum nu s-a mai vazut niciodata in Piata, hop au aparut si huliganii.

Sambata, cand jandarmii erau parca de cinci ori mai putini si multi dintre ei imbracati in tricouri si cu flori in mana, grupurile de luptatori de strada si aparatori ai dreptatii nu au mai venit.

Fotbalul nu naste monstri. Fotbalul e un fenomen social extraordinar. Un meci de fotbal e singurul moment in care o Piata se poate umple cu zeci de mii de oameni fericiti.