"Stanciu merita 10 milioane de euro?" Becali a vorbit abia acum despre cel mai important transfer din istoria FCSB: ar fi acceptat o suma mult mai mica

Gigi Becali a vorbit deschis despre transferul lui Stanciu la Anderlecht.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Patronul FCSB spune ca era dispus sa accepte si o suma la jumatate din ceea ce au oferit belgienii, insa daca a reusit sa duca negocierile pana la 10 milioane de euro nu avea cum sa refuze o asemenea oferta.

Daca in cazul lui Stanciu admite ca supralicitat, Becali afirma ca acest lucru nu se va intampla si in cazul lui Man. Suma pe care o va incasa in urma transferului tanarului fotbalist va fi conforma cu valoarea fotbalistului.



"Il dadeam si cu 5 milioane de euro pe Stanciu. Stanciu merita 10 milioane de euro? Nu eu, dar asa este lumea acum. A innebunit lumea si eu speculez nebunia lor. Asa poate o sa zic si despre Man. Ca l-as fi dat si cu 40, daca iau 50 pe el", a declarat Gigi Becali la ProX.