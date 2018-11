Lovitura pentru Rednic! Unul dintre fotbalistii adusi de urgenta la Dinamo nu va putea juca in 2018. Ce a patit

Mircea Rednic i-a adus la Dinamo pe Naser Aliji, Gregory Tade, Simon Zenke si Rachid Ait-Atmane, in speranta ca il vor putea ajuta sa duca echipa in Play Off.

Mircae Rednic a intarit-o pe Dinamo cu 4 jucatori, in speranta ca va putea prinde Play Off-ul Ligii I. Dintre acestia, unul nu il va putea ajuta, insa, in 2018.

Primul sosit sub comanda lui Rednic in Stefan cel Mare, albanezul Naser Aliji, in varsta de 24 de ani, nu va putea evolua in meciurile ramase de disputat in acest an.

Telekom Sport noteaza ca Aliji a venit usor accidentat, iar problema sa a recidivat, motiv pentru care va avea nevoie de o buna perioada de repaus.

Aliji se confrunta cu probleme la genunchi si va putea evolua cel mai probabil de anul viitor.

Aliji a jucat de 11 ori pentru nationala Albaniei si a mai trecut pe la Basel, FC Vaduz, Kaiserslautern si Virtus Entella.

In aceste conditii, Rednic va fi nevoit sa acopere flancul stang al apararii tot cu Sergiu Popovici si Vlad Olteanu.