Cum a facut FCSB transferul de 10 milioane de euro: "TE DISTRUG DACA NU SEMNEZI" Dezvaluiri incredibile si acuzatii grave

Impresarul Florin Manea sustine ca Nicusor Stanciu a ajuns la FCSB, in 2013, dupa ce a fost amenintat ca isi va vedea cariera ruinata.

FCSB l-a transferat pe Nicusor Stanciu de la Vaslui in 2013, in schimbul sumei de 700.000 euro. La acel moment, Becali i-a pus o clauza de reziliere in valoare de 20 de milioane de euro, pentru ca trei ani mai tarziu sa il vanda pentru jumatate din suma.

Impresarul Florin Manea, care se afla si el in relatii de colaborare cu Stanciu la acea vreme, sustine ca fotbalistul a fost amenintat si fortat sa semneze cu FCSB.

"Porumboiu avea nevoie de abni, dar eu am vorbit si cu domnul Becali. Am primit oferta de la Steaua si am mers la Nicusor. I-am zis ca avem oferta de la Steaua si de la Spartak Moscova, dar trebuie sa mai asteptam. I-am zis ca e decizia lui si nu vrea sa il influentez. El mi-a spus sa mai asteptam. Erau mai multi bani pentru toata lumea daca mergea in Rusia.

Intr-o seara eu am plecat in Uruguay pentru a rezolva o problema, iar o masina s-a dus la Vaslui pentru a-l semna neaparat pe Stanciu. A fost amenintat, injurat. I s-a spus: <Daca nu semnezi cu Steaua, te distrug>.

Impresara Anamaria Prodan a consultat transferul. Stanciu a pierdut 60.000 de euro in acel moment", a spus Florin Manea pentru Gazeta Sporturilor.