Oferta de MILIOANE pentru Contra! E meciul cu Muntenegru ULTIMUL pe banca Romaniei?! Ce echipa il vrea

Cosmin Contra ar putea incepe anul 2019 departe de Bucuresti!

Surse din Arabia Saudita anunta ca selectionerul Romaniei se afla pe lista lui Al Nassr! Arabii tocmai l-au dat afara pe uruguayanul Careno si cauta un inlocuitor de top. Pentru moment, portughezul Helder se ocupa ca interimar de echipa. Principalele doua tinte ale lui Al Nassr: portughezul Jardim, fost la Monaco, si romanul Contra!

Aflata pe 2 in clasamentul din Arabia Saudita, Al Nassr isi propune sa castige campionatul! Are in lot vedete ca Ahmed Musa (fost la Leicester, international nigerian), Nordin Amrabat (fost la Malaga si Watford, international marocan) sau Giuliano (trecut pe la Zenit si Fenerbahce, jucator de nationala a Braziliei).

Contra a preluat Romania in septembrie 2017 si a condus-o in finalul preliminariilor Mondialului si in grupa de Nations League.