Ipoteza SOC in cazul lui Dinamo! Ionut Negoita ar controla in continuare clubul! Cum ar fi preluat Cortacero actiunile clubului

Ionut Negoita i-a vandut clubul Dinamo lui Pablo Cortacero, un reprezentant al firmei Benel International.

In mai 2018, Ionut Negoita a mutat actiunile sale de la SC Dinamo 1948 SA pe firma Lotus Perfect Products SRL, avandu-l drept actionar unic pe George Draghia. Potrivit celor de la Fanatik, ca sa-i predea lui Cortacero fraiele lui Dinamo, Negoita a apelat la George Draghia, care in acel moment detinea 72,87% din actiunile lui SC Dinamo 1948 SA. Astfel, nu s-a realizat o cesiune de actiuni intre Lotus si Cortacero, ci s-a procedat la o majorare de capital social. Acesta a fost marit de la 200 la 2.200 de lei, dupa ce Cortacero ar fi facut tranzactia bancara de 2000 de lei, asociindu-se astfel cu Draghia.

Dupa aceasta majorare de capital, Draghia a mai ramas cu doar 9% din actiunile Lotus, iar Cortacero care a fost numit si administrator pentru trei ani, a devenit actionar majoritar cu 91% din procente.

(Sursa FOTO: Fanatik)

Conform aceleiasi surse, Cortacero a platit in luna septembrie 200 de lei pentru a prelua si restul procentelor de la Draghia, devenind asociat unic al Lotus, care detine 72,87% din SC Dinamo 1948 SA. O mentiune interesanta este aceea ca Pablo Cortacero nu ar putea instraina nicio actiune de la Lotul fara acordul vanzatorului, potrivit celor de la Fanatik. Documentul cu pricina a fost gasit in Registrul Actionarilor, iar mentiunea spune in felul urmator: "Actiunile SC Lotus Perfect Products SRL, mentionate la punctul 1 din prezentul, au interdictie de instrainare, cu exceptia cazului in care exista acordul prealabil al fostului vanzator si sunt ipotecate in A.E.G.R.M cu avizul nr. 2018-00050023209872-PEL."

Documentul a fost semnat de catre actualul presedinte al Consiliului de administratie, Constantin Eftimescu. Conform aceleiasi surse, Negoita ar fi creat aceasta firma in 2018 pentru a-i achita fostului presedinte Nicolae Badea o datorie de 2 milioane de euro. Actiunile de la SC Dinamo 1948 SA, detinute de Lotus, ar fi controlate in urmarea a creantei de 2 milioane de euro de catre Ionut Negoita. Contractul de ipoteca ar fi valabil pana la data de 16 mai 2023, ori pana cand lui Negoita i se plateste creanta din partea firmei Lotus. Conform aceleasi surse, prin creanta de 2 milioane de euro, Negoita acele 72,87% de procente ar fi detinute tot de Negoita, iar spaniolii nu au o putere mare de decizie.