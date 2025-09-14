Antrenorul Zeljko Kopic a anunțat că nu se va putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucători transferați în ultima perioadă, tânărul mijlocaș Cristi Mihai, care s-a întors accidentat de la lotul național.



Sosit în Ștefan cel Mare în această vară de la UTA Arad, într-o mutare de aproximativ 400.000 de euro, Cristi Mihai (20 de ani) era văzut ca o soluție importantă pentru linia mediană a "câinilor". Pauza competițională i-a adus însă ghinion.



Probleme la mijlocul terenului



La conferința de presă premergătoare partidei de la Ploiești, tehnicianul croat a confirmat absența mijlocașului. "După această pauză avem tot lotul la dispoziţie. Doar Cristi Mihai a venit cu o accidentare uşoară după pauza internaţională. Nu va fi pregătit pentru meciul acesta", a transmis Kopic.



Veștile proaste pentru dinamoviști nu se opresc aici. Pe lângă absența lui Mihai, alți doi mijlocași, Andrei Mărginean și Adrian Mazilu, nu sunt încă apți de joc. "Mărginean şi Mazilu nu sunt pregătiţi de joc, deocamdată. Toţi băieţii sunt ok, în rest", a adăugat antrenorul.



În ciuda problemelor de lot, Zeljko Kopic rămâne concentrat pe obiectivul echipei sale: obținerea celor trei puncte pe un teren dificil. "Petrolul este un adversar greu, foarte agresiv. Trebuie să fim la nivel înalt din primul minut ca să avem performanţă bună. Au calitate, au experienţă. Am auzit că vor veni mulţi fani şi asta este important pentru noi", a încheiat croatul.