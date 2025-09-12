FCSB l-a primit în lot pe Dennis Politic și l-a trimis la Dinamo pe Alexandru Musi. ”Câinii” au încasat și un milion de euro de pe urma schimbului.



Până în clipa de față, Dinamo pare că a dat lovitura cu Musi, care a bifat evoluții consistente în Ștefan cel Mare. Contrar lui Politic, care încă nu-și găsește locul la FCSB.



Zeljko Kopic a rupt tăcerea despre schimbul Musi-Politic: ”Eram sigur de un singur lucru”



Zeljko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a vorbit despre schimbul pe care Dinamo l-a efectuat în vară și a explicat că un factor important l-a determinat și suma de care clubul s-a bucurat.



”Nu a fost o decizie riscantă (n.r. schimbul Musi - Politic). Încă din primul moment am analizat situația, din punct de vedere tehnic, am cântărit avantajele, dezavantajele. Am luat niște decizii dificile, să renunțăm la unii jucători, să aducem alții.



Clubul avea nevoie de bani în plus din transfer. A fost un motiv al deciziei. Pentru mine Musi nu e o decizie riscantă. Eram sigur că vom câștiga un jucător extraordinar. Dar în momentul în care am cântărit partea financiară pentru insolvență, nu a fost o decizie grea”, a spus Kopic, potrivit DigiSport.



