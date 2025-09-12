Croatul este convins că tânărul fotbalist, pentru care "câinii" au plătit 400.000 de euro, va fi o piesă de bază în angrenajul echipei și are un viitor strălucit în fotbalul românesc.



Mazilu a revenit în Superliga după o experiență în Anglia și a semnat un contract pe termen lung, până în 2029.



Kopic: "Mi-am dat seama de la Farul"

Tehnicianul din Ștefan cel Mare a povestit că l-a remarcat pe fotbalistul de 19 ani încă de pe vremea când acesta evolua pentru Farul Constanța, echipă cu care a și câștigat titlul în sezonul 2022/2023.



"Când l-am văzut cum joacă la Farul, mi-am dat seama că este un jucător special", a spus Kopic, potrivit Digisport.



Antrenorul croat crede cu tărie în potențialul lui Mazilu și consideră că acesta și-a îmbunătățit deja condiția fizică. "A reușit să-și consolideze condiția fizică. Cred că sunt jucători care vor fi importanți pentru fotbalul românesc", a adăugat tehnicianul.



Transferul lui Mazilu se înscrie în noua strategie a clubului dinamovist, care mizează pe tineri jucători români de perspectivă. În această vară, alături de Mazilu, în "Groapă" au mai ajuns Alexandru Musi și Cristi Mihai, după ce anul trecut fusese adus Cătălin Cîrjan.



Pentru a-l aduce pe Mazilu, Dinamo a plătit clubului englez Brighton suma de 400.000 de euro, asigurându-și 40% din drepturile federative ale jucătorului. Fotbalistul este cotat la un milion de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.

