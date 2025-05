Ardelenii au defilat pe teren, marcând prin Păun (11'), Postolachi (40'), Deac (45+3') și Bolgado (70'), în timp ce golul de onoare al gazdelor a fost reușit de Dobre (90').



După meci, Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, a vorbit despre mult-discutata sa convocare la echipa națională.



"Am încercat să nu citesc nimic, dar vă dați seama că se mai aude. Am încercat să-mi fac datoria pe teren. Eu spun că am arătat foarte bine se zonul acesta și sper acum la națională să am evoluții cât mai bune.



De unde să știu (n.r. - dacă pleacă sau nu)? Trebuie să vorbiți cu domnul Neluțu (n.r. - Ioan Varga). Eu nu știu nimic, trebuie să vorbiți cu dumnealui. Ce spune clubul, asta o să fac.



Ce declarație (n.r. - a lui Mircea Lucescu)? Să alerg mai mult? Am văzut. Eu încerc să-mi fac datoria meci de meci. Când alergi mai mult, când alergi mai puțin, în funcție de meci. Eu încerc să-mi fac datoria. Zic eu că am arătat extraordinar în acest sezon.



Contează (n.r. - sfatul lui Mircea Lucescu), pentru că este un antrenor mare, o legendă", a spus Louis Munteanu după meciul cu Rapid.



Louis Munteanu a impresionat în acest sezon de Superligă, reușind 22 de goluri și două pase decisive pentru CFR Cluj, cifre care i-au crescut cota de piață la 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



România va întâlni Austria la Viena pe 7 iunie și Cipru pe teren propriu pe 10 iunie, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.



Lotul preliminar convocat de Mircea Lucescu



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 31/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 12/0), Ionuț RADU (Venezia | Italia, 4/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 29/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 39/1), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 30/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 67/12), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 81/15), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 35/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 16/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 30/5), Florinel COMAN (Cagliari | Italia, 20/2);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 22/5), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 46/11).