Atacantul de 21 de ani a înscris 24 de goluri și a oferit trei pase decisive în 39 de meciuri pentru CFR Cluj.

Este lider în clasamentul golgheterilor din Superligă și una dintre cele mai importante piese din angrenajul echipei lui Dan Petrescu.



Cristi Balaj, mesaj pentru Louis Munteanu: "Asta îmi doresc"



Cota de piață a lui Munteanu a crescut la 3,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

În această seară, CFR Cluj joacă împotriva Rapidului, iar sâmbătă, 24 mai, va încheia sezonul cu meciul de pe teren propriu împotriva campioanei FCSB.



Clujenii se află în lupta pentru locul 2, fiind la un singur punct în fața rivalei locale, Universitatea Cluj (38 de puncte). Universitatea Craiova urmărește și ea cu 37 de puncte.



”Îmi doresc să aibă un campionat european excelent, și el, și Matei Ilie, și Otto. Sunt jucători de bază, am fost echipa care a jucat cu cel puțin trei underi în teren. Mă bucur că am eliminat multe dintre poveștile din trecut. Lucrurile astea nu s-a mai întâmplat și am fost și clubul care a transferat cei mai mulți jucători, venituri importante în visteria clubului, aceste venituri ne-au ajutat să ne continuăm activitatea și să reușim să facem o echipă chiar dacă a fost foarte greu”, a fost mesajul transmis de Cristi Balaj, președintele clubului, pentru Louis Munteanu.



EURO U21 2025, în direct la PRO TV, PRO Arena și VOYO

După spectacolul de la UEFA EURO 2024, fanii fotbalului românesc vor putea urmări o nouă generație de tricolori la lucru. Campionatul European U21, programat în iunie, va fi transmis în exclusivitate pe PRO TV, PRO Arena și VOYO.



Naționala U21, antrenată de Daniel Pancu, face parte din Grupa A, alături de Italia, Spania și Slovacia. România s-a calificat pentru a patra oară consecutiv la turneul final și a avut un parcurs excelent în preliminarii.



