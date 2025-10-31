Louis Munteanu are prețul stabilit! Suma anunțată de Becali

Nelu Varga vrea să obțină o sumă importantă din vânzarea lui Louis Muntean. Patronul lui CFR Cluj vrea să îl vândă în următoare perioadă pe atacantul de 23 de ani.
Ioan Becali știe cât vrea Varga pentru Louis Munteanu
Ioan Becali a vorbit despre suma pentru care patronul ardelenilor ar fi dispus să îl cedeze pe Louis Munteanu.
Impresarul crede că Nelu Varga nu are cum să obțină suma despre care se vorbea în perioada de transferuri de vară.
„Are jucători de vânzare. Eu am auzit că pe Louis Munteanu îl dă cu 6-7 milioane de euro. Aşa am auzit. Sunt echipe interesate. Bă, când dai 23 de goluri… Da, sunt interesate la 6-7 milioane de euro, dar nu la 18-20 de milioane.
Ok, pe lângă cele 7 milioane mai pui 3 milioane bonusuri. Dacă acolo unde se duce mai dă 23 de goluri în campionatul ăla? Mai pui şi nişte clauze din partea cealaltă… Să le fie bine cu Pancu, să se înţeleagă şi să facă performanţă. El este entuziast, intră în morişcă, dar ca să fie entuziasmat trebuie să câştige câteva meciuri”, a dezvăluit Ioan Becali pentru Fanatik.
Atacantul lui CFR are două goluri și două pase decisive, în 14 meciuri jucate pentru echipa clujeană.
Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.