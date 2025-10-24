Echipa pregătită de Mirel Rădoi a obținut un singur punct din confruntarea cu campioana Armeniei. Monday Etim (minutul 38) și Nardin Mulahusejnovic (minutul 73) au fost cei doi marcatori ai partidei.



Florin Prunea a mustrat un jucător de la Universitatea Craiova: ”Căderea e inexplicabilă. Mă uit la el și-l văd pe Louis Munteanu”



După meci, Florin Prunea, fost internațional român, a constatat căderea inexplicabilă a lui Ștefan Baiaram. Fotbalistul, anunțat inițial pe banca de rezerve, a fost exclus din lot înainte de meci de Mirel Rădoi după ce s-a enervat că nu e titular.



De asemenea, Prunea a semnalat și că Băluță și Cicâldău puteau fi două soluții veritabile pentru echipa națională a României, dar la fel în cazul lui Baiaram, și cei doi sunt în cădere liberă.



”Craiova mi se pare în scădere. Pentru mine, Băluță și Cicâldău trebuiau să fie soluții pentru echipa națională, dar sunt în scădere. Căderea lui Baiaram este inexplicabilă, mă uit în oglindă și-l văd pe Louis Munteanu. Aceleași probleme.



Chiar nu mă așteptam la Baiaram, îl știam liniștit. Universitatea Craiova lasă impresia că se autodistruge, se degradează de la o zi la alta”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.



Cu o înfrângere (0-2 vs. Rakow) și un egal în UEFA Europa Conference League, Universitatea Craiova se situează pe locul 28 cu un punct obținut în două meciuri.

